Duas alunas finalistas do Melhor Estudante ganham bolsas integrais no Colégio Unifev

Mariana Cervante de Souza, do SAB, e Amanda Galter Lotito, do SAO, ingressarão na 1ª série do Ensino Médio em 2023

Por mais um ano, o Colégio Unifev concedeu a dois finalistas do prêmio “O Melhor Estudante de Votuporanga” bolsas de estudo 100% gratuitas. A cerimônia que revelou os vencedores foi realizada no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, na última semana.

O projeto é realizado pelo Rotary Club 8 de Agosto há 20 anos, com o objetivo de avaliar e recompensar os melhores alunos dos 9º anos de escolas públicas do município.

As novas alunas do Colégio Unifev Mariana Cervante de Souza (E.E “Profaª Sarah Arnoldi Barbosa”) e Amanda Galter Lotito (E.E “Sebastião Almeida Oliveira”) ingressarão na 1ª série do Ensino Médio em 2023. Durante a premiação, elas receberam as boas-vindas da diretora da Escola, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni; da coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Carmem Paschoal Sanches; e do reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.

“Em mais uma edição, o Colégio Unifev é a única escola que doa duas bolsas de estudos. É um prazer fazer parte de tudo isso, pois acompanho a trajetória de cada aluno bolsista que passa pelo Colégio e colabora conosco com a sua história, demostrando todo o seu foco e persistência. Parabéns a todos e sucesso às meninas. Elas serão muito bem recepcionadas em nossa escola!”, destacou Adriana