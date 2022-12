Dona Eva e Seu Rubens encerram 2022 com mais doações para Santa Casa de Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Com a campanha Natal Solidário, casal arrecadou 247 quilos de alimentos para a Santa Casa de Votuporanga

Solidariedade em ação o ano todo. Assim é o casal Dona Eva Rosa Ribeiro e seu Antônio Rubens Gomes Ribeiro, que mensalmente faz doações para a Santa Casa de Votuporanga, referência para mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

Para encerrar 2022, eles entregaram 247 quilos de alimentos. Foram 113 quilos de macarrão, 72 litros de leite, 25 quilos de batata, 20 quilos de cebola e 17 quilos de cenoura, já à disposição do Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

A doação veio da campanha Natal Solidário, promovida entre amigos. “Temos como missão nesta Terra ajudar o próximo. É muito mais feliz quem doa do que quem recebe. Conseguimos essa remessa com nossos parceiros, que colaboram com nossos projetos e entendem a importância da Santa Casa para Votuporanga e região”, explicou Dona Eva.

Para o ano que vem, o compromisso foi renovado. “Estamos sempre à disposição de vocês e dos pacientes, para que juntos possamos fazer um Hospital cada vez melhor. Agradecemos todos que nos ajudaram em 2022 e queremos contar com vocês em 2023”, complementou.

Rosemir Lopes, responsável pela Captação de Recursos, agradeceu o casal. “Dona Eva e seu Rubens são grandes parceiros, que constantemente nos ajudam a suprir as necessidades de nossa Santa Casa. São centenas de quilos de mantimentos entregues, que contribuem nas refeições de pacientes e acompanhantes. Nosso muito obrigado por tamanha generosidade”, disse.