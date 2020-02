Dois suspeitos morrem em troca de tiros com a Polícia Militar

De acordo com a polícia, os dois suspeitos dispararam contra os policiais, que revidaram.

Após perseguição e tiroteio, dois suspeitos de roubo a uma agência dos Correios de Neves Paulista morreram na tarde desta quarta-feira, dia 5. Um deles ainda não foi localizado pela polícia. Com os bandidos, a polícia apreendeu R$ 104,6 mil.

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados logo após uma agência dos Correios ser roubada em Neves Paulista. Com o apoio da PM de Monte Aprazível e do helicóptero Águia, da Polícia Militar, três bandidos foram localizados em um veículo Gol na estrada municipal que liga Neves a Monte Aprazível. Quando os bandidos viram a polícia, tentaram fugir e começou a perseguição.

O motorista do carro perdeu o controle da direção saiu da estrada e entrou em uma plantação. Os três suspeitos saíram do veículo para tentar fugir. Os policiais seguiram o trio e localizaram um dos bandidos escondido. De acordo com a polícia, quando o suspeito viu os policiais ele começou a atirar contra eles. A polícia revidou e ele foi atingido. O suspeito não resistiu e morreu no local. Ao lado dele, uma bolsa com dinheiro foi recuperada.

Os policias permaneceram no local até escurecer aguardando que os outros dois bandidos saírem da plantação. Na escuridão, um dos suspeitos passou pelos policiais. Como estava escuro, ele só percebeu quando a policia o iluminou. Houve troca de tiros novamente e ele foi atingido na região do abdômen e no peito.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou ao local para prestar socorro e constatou que ele já estava morto.

A perícia encontrou no veículo uma mochila preta com dinheiro e outros objetos. O total de dinheiro recuperado pela polícia totalizou R$ 104,6 mil.

O outro suspeito continua foragido.

Núcleo Digital – diarioweb.com.br