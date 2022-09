Distrito de Simonsen passa a integrar o calendário de feiras livres a partir deste sábado

Feira livre no Distrito será sempre no terceiro sábado de cada mês, a partir das 17 horas

Atendendo a pedido dos moradores do distrito Simonsen, agora eles terão uma ótima opção de lazer e também para comprar frutas, verduras e legumes fresquinhos, direto dos produtores. A partir deste sábado (17/9), e sempre no terceiro de cada mês, os ambulantes que realizam as tradicionais feiras livres de Votuporanga estarão também na praça central de Simonsen, a partir das 17 horas. A iniciativa também contempla indicação da Câmara de Vereadores, através da vereadora Jezebel Silva.

Além dos hortifrutis, na área de alimentação da feira também serão comercializados doces e salgados, pastéis, pamonhas e muito mais. Para as crianças, haverá diversão garantida com os brinquedos infláveis e, para toda a família, muita música de qualidade com a Banda Zequinha de Abreu, com apresentação agendada para iniciar às 20h30.

“Nossas feiras livres são tradicionais e fortalecem a economia principalmente para os pequenos produtores de Votuporanga e também da região”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza.