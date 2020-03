Discussão entre colegas de trabalho termina em atropelamento

Um jovem de 23 anos foi preso depois de atropelar um colega de trabalho de 38 anos nesta terça-feira (10), no bairro Higienópolis, em Araçatuba.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motivo do crime teria ​sido​ uma discussão entre os dois no local de trabalho.

​Após o desentendimento, quando a vítima estava voltando para casa de bicicleta, o suspeito a atropelou com um carro e fugiu.

A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital de Araçatuba, sofreu uma luxação na clavícula, mas passa bem.

Os policiais foram até o local onde ambos trabalham e questionaram ​o suspeito. Ele disse que atropelou o homem sem querer e que, quando viu que era o colega, ficou nervoso e por isso não prestou socorro.

​Após o depoimento, o suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para a delegacia da cidade, onde aguarda por ​audiência de custódia.​