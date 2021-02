Diretoria do Fefecê contrata técnico especialista em acessos

A diretoria do Fernandópolis Futebol Clube desistiu da parceria firmada com a empresa Futtalents. De acordo com o presidente Alessandro Gimenes a intenção da diretoria é levar o time ao acesso este ano e com a parceria isso dificilmente seria possível.

O presidente anunciou também a contratação da nova comissão técnica: o treinador Eduardo Clara (ex Itapirense), preparador físico Victor Vasquez (ex São Bernardo) e o preparador de goleiros Kauê Guará ( ex Amparo).

O treinador contratado já conta no currículo com três acessos no estado de Santa Catarina e um em São Paulo, com o Grêmio Osasco quando foi vice campeão da série A3.

Sobre os jogadores, o presidente informou que vários já foram contactados e a partir do dia 1 de março eles devem se apresentar para iniciar as preparações para o campeonato, que só deve começar em junho.

Gimenes confirmou ainda que farão parte da diretoria, Luiz Carlos (vice presidente), Álvaro Zonta ( diretor de Marketing), Zé do Gás ( diretor de patrimônio) e Eder como tesoureiro.

“A partir de agora a busca é por patrocinadores que possam colaborar com o nosso projeto. A intenção é profissionalizar o clube de fato, fazer uma gestão responsável e colocar o FFC de volta na A3” finalizou o presidente.