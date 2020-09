A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga realizará nova ação com entrega de marmitas às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, no bairro Pró-Povo, às 18h, nesta sexta-feira (25/9). A Pasta ainda informa que com a realização dessa entrega, a ação chegará a 5 mil refeições ofertadas, desde o início da pandemia.