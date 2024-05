Diocese de Votuporanga promove semana LAUDATO SI’ a partir do dia 12

Programação envolve momentos celebrativos e atividades junto à natureza, como trilha, espiritualidade ecológica e distribuição de mudas de flores.

A Diocese de Votuporanga por meio da Pastoral da Ecologia Integral, realiza de 12 a 18 de maio, a Semana Laudato Si’. A programação envolve momentos celebrativos e atividades junto à natureza, como trilha, espiritualidade ecológica e distribuição de mudas de flores. A Missa de abertura será no domingo, dia 12, às 7h30, na Paróquia São Bento.

A iniciativa nasce da Carta Encíclica Laudato Si’, assinada pelo Papa Francisco em 24 de maio de 2015, que traz uma profunda reflexão sobre a exploração da criação e aponta um estilo de vida menos predatório e mais cuidadoso. O objetivo é despertar a consciência para o cuidado da casa comum, demonstrando que não é difícil ter hábitos saudáveis e a possibilidade de conviver em harmonia, sem destruir tanto o meio ambiente.

“É uma semana para louvarmos e agradecermos a Deus por toda a criação, que é presente do Criador e que nós seres humanos somos os cuidadores. É um tempo de questionamento do nosso estilo de vida, muitas vezes voraz e consumista, outras vezes omisso e irresponsável, enfim, é um período de verdadeira conversão ecológica, adotando atitudes de proteção, respeito e de recuperação da verdadeira harmonia com a criação”, destaca Irmã Magali Gavazzoni, assessora diocesana da Pastoral da Ecologia Integral.

Simpósio Ecologia Integral – cultura do cuidado

Na terça-feira, 14 de maio, a programação da Semana Laudato Si’ contará com o Simpósio “Cultura do cuidado”, que foi pensado para favorecer o diálogo entre Igreja, sociedade civil e universidade sobre a ecologia integral. A proposta está sendo realizada por meio de uma parceria com a UNIFEV – Centro Universitário de Votuporanga e acontecerá no auditório da Cidade Universitária.

Para a realização do Simpósio, representantes da Pastoral da Ecologia Integral reuniram-se com o reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a coordenadora do curso de Engenharia Agronômica, Profa. Ma. Mariane Aparecida Barbará e a Profa. Ma. Marisa Aparecida Ferreira, com o propósito de envolver alunos dos cursos de Engenharia Agronômica e Administração e a comunidade em geral. “Que a efetivação desse Simpósio fortaleça o diálogo, gere realmente a cultura do cuidado e fomente ações constantes de proteção ao meio ambiente”, ressalta Irmã Magali.

PROGRAMAÇÃO

12/05 – 07h30: Celebração de abertura na Paróquia São Bento, “Semeando Flores”.

14/05 – 19h30: Simpósio Ecologia Integral “Cultura do cuidado”, no auditório da Cidade Universitária (UNIFEV).

15/05 – 15h00: Novena na Catedral Nossa Senhora Aparecida, com bênção da água “Água fonte da vida”.

17/05 – 09h00 às 15h00: Terço contemplando a natureza, trilha e partilha da vida, no sítio da Jeni Jantorno Comar.

18/05 – Apresentação da Cartilha da Pastoral da Ecologia Integral, no CODIPA.

18/05 – 13h00 às 17h00: Espiritualidade Ecológica com os catequizandos da Paróquia Santa Joana Princesa, na chácara da Nancy.