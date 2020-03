DIG recupera carretinha reboque furtada em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Equipamento foi localizado no interior de um imóvel rural, próximo do aeroporto e, será devolvido ao proprietário.

Na tarde desta quinta-feira (12), policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) localizaram uma carretinha reboque que havia sido furtada em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, após trabalho de investigação, os agentes encontraram o equipamento no interior de um imóvel rural, próximo do aeroporto.

Diante do exposto, o equipamento foi apreendido e será devolvido ao proprietário.