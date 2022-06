DIG prende procurado por homicídio ocorrido no bairro Paineiras em Votuporanga

Na tarde desta quinta-feira, dia 2, policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga prenderam um homem acusado de homicídio ocorrido em 2021, no bairro Paineiras.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br o crime aconteceu no dia 3 de outubro de 2021, no Bairro Paineiras, foi vítima de homicídio A. B. M., de 55 anos de idade, atingido com diversos golpes de faca.

Assim, a DIG de Votuporanga iniciou investigação policial, culminando com a identificação do investigado E. B. S., de 31 anos, oriundo da Bahia, o qual se evadiu do local, permanecendo foragido desde então.

Após novos trabalhos de investigação desenvolvidos, a equipe da DIG de Votuporanga prendeu E., na tarde de hoje, no município de Inaciolandia-GO, onde estava se escondendo.

O preso foi conduzido a Delegacia Regional de Itumbiara-GO, para formalização dos trabalhos de Polícia Judiciária, permanecendo preso à disposição da Justiça. As diligências contaram com o apoio de policiais civis de Itumbiara-GO e região.

Votunews