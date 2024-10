DIG DE VOTUPORANGA IDENTIFICA VEÍCULO E CONDUTOR QUE ATROPELOU CICLISTA NA VICINAL DE PARISI

No dia 21/09/2024, por volta das 21:15 horas, na Rodovia Vicinal Ângelo Commar que dá acesso a Parisi, um ciclista foi atingido por um veículo de cor branca, que se evadiu do local sem prestar socorro para a vítima.

Populares que passavam, pela Rodovia Vicinal, acionaram o SAMU que socorreu a vítima – identificada como Marcos Eduardo, de 26 anos de idade, para a Santa Casa de Votuporanga, com grave lesão na cabeça, sendo posteriormente transferido para São José do Rio Preto, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito três dias depois.

Após trabalho de investigação desenvolvido pela DIG, o veículo e o condutor foram identificados, assim foi representado pelo Mandado de Busca e Apreensão do carro envolvido, devidamente autorizado pelo Poder Judiciário.

No início da manhã de hoje os policiais civis da DIG deram cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão do veículo, um SUV importado, de cor branca, bem como realizou a oitiva do condutor, um homem de 53 anos de idade, que confessou estar dirigindo o veículo no momento do fato.

O veículo apreendido vai passar por exame pericial e o investigado segue a disposição da Polícia Civil para posteriores esclarecimentos.

