Homem encontrado morto estava com cabeça submersa em córrego de Votuporanga

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada com sinais de espancamento e com a cabeça submersa na água. O corpo do rapaz foi encontrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12), na rua Rio Colorado, nas proximidades do córrego que passa aos fundos do bairro Pró-Povo. A vítima, identificada como Thiago Santos Sadoca, de 35 anos, foi localizada com sinais de execução.

De acordo com informações ainda preliminares, Thiago estava desaparecido e não mandava notícias há dois dias e foi encontrado só hoje já morto na zona Norte. Durante esse período nenhum boletim de ocorrência foi registrado sobre o seu sumiço.

Thiago foi encontrado com sinais de execução na região da cabeça, nas proximidades do córrego que atravessa os fundos do bairro Pró-Povo. A Polícia Militar e Civil estão no local para os procedimentos técnicos e início das investigações. A Polícia Técnica realiza nesse momento a perícia e depois o corpo será encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).