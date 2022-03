Dia Mundial do Rim: doença renal crônica atinge 200 mil pessoas na região

Diagnóstico precoce controla os sintomas e previne a progressão da doença

Nesta quinta-feira, 10 de março, é celebrado o Dia Mundial do Rim, data dedicada a conscientizar e orientar a população sobre a doença renal crônica (DRC), caracterizada por uma lesão no rim que persiste por mais de 3 meses. A estimativa é de que cerca de 200 mil pessoas na região de Rio Preto, que conta com mais de 100 municípios e uma população de 2 milhões de habitantes, têm DRC em decorrência de doenças que afetam os rins, como hipertensão e diabetes.

De acordo com o nefrologista do Hospital de Base, segunda maior instituição em produção SUS do país, Dr. Horácio Ramalho, o diagnóstico precoce aumenta as chances de controle dos sintomas e previne a progressão da doença. “A doença renal crônica é silenciosa e por isso fazer exames de rotina, como a dosagem de creatinina no sangue e o exame de urina, é um dos caminhos mais seguros para se evitar possíveis lesões no órgão”, explica Dr. Horácio Ramalho.

O exame de urina detecta a presença da proteína albumina, responsável por diversas funções no organismo, e quando encontrada na urina, indica alterações das funções renais. Já o exame de sangue, analisa os níveis de creatinina, substância produzida pelos músculos e que em alta concentração no sangue também indica problema nos rins.

“Após o diagnóstico, o tratamento pode variar de acordo com o estado de saúde do paciente e o estágio da Doença Renal Crônica, podendo ser indicado o uso de medicamentos, mudança na alimentação, hemodiálise e transplante renal”, disse o nefrologista.

DRC em números

A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) estima que uma em cada 10 pessoas do mundo tem DRC. No Brasil, o número de pacientes com doença renal crônica avançada é crescente, sendo que atualmente mais de 140 mil pacientes realizam diálise no país. Em casos mais graves, é indicado o transplante. Cerca de 30 mil pessoas estavam na fila aguardando um rim, em 2021, de acordo com o Ministério da Saúde.

Campanha

A estimativa é de que em 2040 a doença renal crônica possa ser a 5ª maior causa de morte no mundo. Por isso, todos os anos é realizada a Campanha do Dia Mundial do Rim (DMR), idealizada pela International Society of Nephrology (ISN) e coordenada no Brasil pela SBN.

Neste ano, o foco da campanha é reforçar a importância de incentivar a população a procurar um médico e realizar os exames de rotina, como de urina e o de sangue, para poder identificar possíveis problemas nos rins e com isso aumentar as chances de controle dos sintomas, prevenir a progressão da doença e com isso, diminuir a taxa de mortalidade.