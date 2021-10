DIA DAS CRIANÇAS: comércio de Votuporanga fica aberto até 18h neste sábado

Sexta e segunda, as lojas atenderão também até 18h; terça de feriado o comércio não abre

Neste sábado (9/10), consumidores de Votuporanga e região terão uma maior oportunidade para a compra de presentes do Dia das Crianças. As lojas da cidade atenderão até 18 horas, como acontece tradicionalmente no segundo sábado do mês.

O Dia das Crianças é festejado na terça-feira, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora em que o comércio estará fechado. Nesta sexta-feira e na segunda, as lojas atenderão também até 18h.

“Esperamos um incremento nas vendas por conta do feriado prolongado para muitas empresas da cidade e região. Muitos aproveitam o final de semana de atendimento prolongado para fazer suas compras”, conta o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.

Aniversário ACV

No próximo dia 18 de outubro, a Associação Comercial de Votuporanga completa 75 anos de fundação. É uma entidade sem fins lucrativos, nascida da união de empresários que viram no associativismo a melhor maneira de dar força às suas iniciativas, reivindicações e alavancar o comércio do município. Acompanhe mais informações sobre o setor em acvnet.com.br ou nas redes sociais @acvvotuporanga