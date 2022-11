Dezembro Vermelho: Unidades de Saúde oferecem testes rápidos para HIV e SÍFILIS

Ação integra a campanha Fique Sabendo, realizada anualmente com objetivo de alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce

Neste 1º de dezembro é celebrado o Dia Mundial de Luta contra o HIV/Aids. Devido à essa data, em Votuporanga, todas as Unidades de Saúde oferecerão testes rápidos para detecção da doença e também de Sífilis e Hepatites B e C durante o período de 1 a 7 dezembro, das 7h às 19h, com exceção às unidades do bairro São Cosme e de Simonsen que atendem das 7h às 17h.

O SAE (Serviço de Assistência Especializada), unidade referência para tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), também oferece testagem rápida com atendimento das 7h às 17h. Durante o ano todo, os testes também estão disponíveis em todas as unidades, no entanto, mediante agendamento. O SAE está localizado na rua Minas Gerais, nº 1.850, bairro São João, e atende pelo telefone (17) 3405-1584.

A ação integra a campanha Fique Sabendo, realizada anualmente com objetivo de alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, conscientizando e incentivando à prevenção de (IST’s).

A testagem é a porta de entrada para cuidados contínuos de prevenção, diagnóstico, vinculação, tratamento, retenção e supressão viral do HIV e, no caso da Sífilis, o procedimento oportuniza o diagnóstico e tratamento dessa doença que muitas vezes não manifesta sintomas, agindo de maneira silenciosa.

Além dos testes que são realizados com total sigilo e resultado em até 30 minutos, as Unidades de Saúde e SAE também oferecem, gratuitamente, preservativos masculinos/femininos, gel lubrificante e orientações e informações de prevenção.