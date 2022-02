Uma criança de apenas um ano e sete meses ficou gravemente ferida na manhã desta quarta-feira, dia 9, após ser atropelada por um veículo na rua Rio de Janeiro, no centro de Votuporanga.

A criança estava com sua mãe e por uma questão de segundos ela teria se soltado e ido em direção a rua, sendo atropelada por um veículo que transitava pela rua Rio de Janeiro – sentido centro bairro.

De acordo com testemunhas, o motorista do veículo não estava em alta velocidade e, mesmo diante da situação de desespero, socorreu a criança, levando-a até a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Em razão dos ferimentos sofridos, a criança deverá ser transferida para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto.