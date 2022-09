Emocionante – irmãs se reencontram em Votuporanga depois de 40 anos separadas

“Imagine uma nova história para sua vida e acredite nela”, Paulo Coelho.

Um reencontro aqui em Votuporanga de duas irmãs que foram separadas quando muito pequenas e nem se conheciam direito. Mas o coração sempre chamou mais forte uma pela outra e agora, 40 anos depois, elas finalmente se conheceram e estão muito emocionadas com o momento!

Nascidas no Ceará na cidade de Acopiara, Gerusa contou que ficou sabendo pelos pais (não biológicos) que era adotada aos 9 anos de idade e sua irmã Veridiana ficou com a mãe biológica até completar 4 anos.

DV: Você sabe dizer com que idade você foi adotada Gerusa?

“Na verdade minha mãe me deu quando ainda estava grávida, então nunca vivi com minha verdadeira mãe, me recordo que com 4 anos de idade fui embora de Acopiara com meus pais adotivos para Quatro Marcos no Mato Grosso.”

No ano de 2020 Gerusa foi a passeio para o Ceará para visitar parte da família e conversando com seu tio ela pediu que ele a ajudasse a encontrar sua irmã. E foi através do tio que Gerusa conseguiu o contato da irmã que procurava a anos.

DV: Como foi o primeiro contato com sua irmã?

“Foi por ligação telefônica, meu tio conseguiu o contato. Fiquei aguardando que minha irmã ligasse, até que ela fez contato, pudemos conversar pelo celular, choramos muito porque nunca nos vimos, e tudo o que sei a respeito da nossa mãe biológica é por essa irmã. Ela pediu que eu perdoasse nossa mãe justificando a vida sofrida. Naquela época no Ceará a vida era extremamente difícil, muito pior que nos dias atuais.”

DV: O que sua irmã relatou para você em ligações telefônicas?

“Nós somos irmãs somente por parte de mãe. Minha irmã contou que nossa mãe sempre a deixava com uma família de vizinhos para poder trabalhar. Meu pai tirou nossa mãe da vida difícil que ela tinha e se casaram e foi quando minha mãe engravidou de mim, porém ele nunca gostou da minha irmã e a maltratava muito. Até que um dia saindo para trabalhar deixou Veridiana com a família de vizinhos e nunca mais voltou. Então diante do fato ela foi criada por essa família em Acopiara/CE.”

DV: Você contou que até 4 anos de idade viveu em Acopiara/CE, você e sua irmã nunca se viram na época?

“Minha irmã Veridiana é mais velha que eu, ela contou que um dia ela estava andando na rua (Acopiara) e que ela me viu de longe brincando na calçada. A mãe adotiva da minha irmã então parou de longe e disse: ‘você está vendo aquela menininha brincando na calçada? Ela é sua irmã, só que você não pode chegar perto dela’. Então minha irmã ouviu aquilo e foi embora, mas nunca conseguiu tirar da cabeça a imagem que havia visto”, conta com muita emoção Gerusa.

DV: Como e quando vocês resolveram se reencontrar?

“Nas ligações telefônicas que duravam já cerca de 1 ano sempre falávamos de nos encontrar, então fiquei sabendo que o marido de uma amiga que mora em São Paulo estava vindo para Votuporanga, sugeri que minha irmã aproveitasse e ela imediatamente resolveu vir. Nosso encontro aconteceu no último dia 05 de setembro. Muita emoção, carinho, amor e conversas de tantos anos que pudemos colocar em dia. Minha irmã ficou aqui em casa 10 dias, pode conhecer minha mãe adotiva (Damiana que hoje tem 83 anos), minha filha e meu filho, foi um encontro que jamais será esquecido!”

Veridiana também falou para o jornal Diário de Votuporanga sobre o encontro com sua irmã Gerusa, acompanhe:

DV: Veridiana como foi poder reencontrar sua irmã Gerusa depois de 40 anos separadas?

“O encontro foi emocionante um verdadeiro milagre de Deus, poder ver e abraçar minha irmã! Depois que nos abraçamos foi uma experiência profunda, eu me senti menos sozinha. Agora criamos um vínculo tão forte, que não vamos nos separar nunca mais!”

DV: Qual o sentimento que fica de tudo isso Gerusa?

“Assim pensamos que a vida pode ser sofrida, pois cada uma teve sua história. Nós passamos por momentos difíceis, porém nunca perdemos a fé e a esperança e o amor. O encontro ficou marcado, e com certeza esperamos ansiosamente pelo próximo.”

“Temos noção que não temos um passado juntas, mas que podemos, com muita força de vontade, construir um futuro!” (Gerusa).

Acreditar com muita fé, pois para quem deseja verdadeiramente nada é impossível!

Por Andrea Anciaes – Diário de Votuporanga