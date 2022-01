DEUS É BOM O TEMPO TODO! após sofrer dois AVCs seguidos e ficar em estado grave, radialista Marcelo Silva recebe alta hospitalar

Marcelo Silva, um dos radialistas mais conhecidos e queridos da região de Votuporanga é, de fato, um milagre de Deus.

Locutor da tradicional Rádio Alvorada de Cardoso, Marcelo sofreu dois AVCs (Acidente Vascular Cerebral) quase que simultâneos, ficou em estado gravíssimo desde o dia do ocorrido, e família e amigos receberam nesta quarta-feira, dia 19, a notícia mais aguardada por todos. Ele recebeu alta hospitalar e deve retornar para sua casa nesta tarde, em Cardoso.

No último dia 27, enquanto estava em sua residência, Marcelo sofreu um AVC isquêmico, foi levado às pressas para Votuporanga, sendo socorrido e internado na Unidade de Terapia Intensiva.

Já no dia seguinte, 28, Marcelo sofreu outro AVC, desta vez, hemorrágico, sendo necessária sua transferência com urgência para um hospital de Rio Preto, de onde, com muita fé em Deus, garra e o apoio da família, conseguiu se recuperar, recebendo alta médica nesta quarta-feira.

Na manhã de hoje, sua filha Tayná Martins publicou uma mensagem em sua rede social emocionante, explicando como ocorreu a doença com seu pai, o socorro rápido vindo de sua mãe e a intervenção dos profissionais – médicos, enfermeiros da Santa Casa de Votuporanga e depois, em Rio Preto.

LEIA:

“Hoje posso dizer que é um dos dias mais felizes para nossa família .. Dia 27/12 segunda-feira as 18:30 meu pai sofreu um AVC isquêmico, estava cortando uma melancia quando tudo começou, e Glória a Deus que minha mãe estava junto, foi socorrido e levado para Votuporanga onde la ficou até terça-feira e infelizmente na terça-feira dia 28 as 11:30 da manhã ele acabou tendo outro AVC porém hemorrágico, estávamos eu e minha mãe com ele, só Deus sabe o que passamos, naquele momento eu achei que meu pai não aguentaria, naquele momento não conseguia orar, só pensava meu Deus meu pai vai morrer e não vai conhecer o neto dele, só choro, tristeza e lamentações.. foi preciso entubar ele e então fomos para Rio Preto, uma equipe de Neurocirurgiões estava a sua espera e então meu pai passou por um procedimento cirúrgico dia 29/12 as 02:00 da manhã, onde foi necessário colocar um dreno em sua cabeça para drenar o liquor e o sangramento.. no dia 29/12 as 11:00 entramos para visitá-lo ele estava entubado, sedado, com aquele negócio na cabeça.. só sabíamos chorar e ao mesmo tempo agradecer por ter dado tudo certo .. mas o medo me corroía por dentro, o medo de perder ele era muito grande, com 3 dias meu pai tirou o tubo e foi acordando aos poucos .. e para Honra e Gloria do Senhor ele acordou lúcido e reconhecendo todo mundo.. com muita dificuldade para falar, com algumas confusões mentais .. mas ele estava VIVO … durante esse período de UTI descobriu uma infecção a tão temida MENINGITE, e foram 15 dias de antibióticos para cessar essa infecção, ele então foi para o quarto dia 10/01, nesse momento não pude mais visitá-lo e minha mãe a mulher mais guerreira do mundo ficou la com ele, cuidando, ajudando e protegendo .. e ele se recuperando cada dia mais e mais, e eu pedindo para Deus não deixar que o Lorenzo nascesse antes deles voltarem para casa e HOJE para HONRA E GLÓRIA do SENHOR ele recebeu alta, estamos indo te buscar pai, o senhor e a mamãe.. com o coração cheio de gratidão a Deus pela sua VIDA! só Deus sabe tudo o que passei, muitas vezes precisei ser muito forte pelo meu filho que está no meu ventre”, Tayná Martins.

REPORTAGEM/VOTUNEWS: