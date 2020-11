Detento foge do CPP e é capturado na casa da companheira

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um detento de 29 anos que havia fugido do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Rio Preto, na manhã desta quinta-feira (26), foi capturado pela Polícia Miliar no final da tarde do mesmo dia.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM recebeu informação de que o foragido estava na casa de sua companheira, no Jardim das Oliveiras. O denunciante informou à corporação características físicas dele e das roupas que estaria usando.

Os policiais militares encontraram ele no endereço indicado e o conduziram até a Central de Flagrantes. Depois de ser ouvido, o homem foi encaminhado à carceragem do centro de triagem da Delegacia Seccional, permanecendo a disposição da Justiça.