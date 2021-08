CTMO de Votuporanga e Senai oferecem cursos gratuitos

Capacitação será nas áreas de madeira, software e produção; 56 vagas totais estão disponíveis

A Prefeitura de Votuporanga e o Senai-SP, realizarão uma capacitação técnica por meio de três cursos nas áreas de madeira e mobiliário, programação de software e gestão de produção. Com o apoio do Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO), de modo gratuito e com um total de 56 vagas destinadas a pessoas com idade a partir de 16 anos e Ensino Fundamental completo, as inscrições devem ser realizadas até o dia 18 deste mês para os cursos de “Construtor de Móveis por Meio de Processos Convencionais” e “AutoCAD 3D” e até o dia 19, para “Registro Contábil Informatizado” através do linkhttps://votuporanga.sp.senai.br/cursos/11/4312/bolsas-de-estudo?bolsa=true.

Os encontros, que ocorrerão entre os dias 23 de agosto e 06 de dezembro, conforme o curso pretendido, serão realizados presencialmente das 19h às 22h e respeitando todas as regras de biossegurança, na sede da Escola Senai-SP, que está localizada na rua Olga Loti Camargo, nº 3.500 (Jardim Santos Dumont).

Construtor de Móveis por Meio de Processos Convencionais

O curso terá início no dia 23 deste mês e segue até o dia 06 de dezembro, com carga horária total de 200 horas, sendo realizado de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h e disponibilizando oito vagas.

Por meio de processos convencionais, o objetivo é desenvolver competências relativas à construção de móveis de madeira utilizando ferramentas, máquinas operatrizes convencionais, instrumentos de medição e controle, de acordo com desenhos técnicos, normas de segurança e saúde no trabalho.

AutoCAD 3D

Com 16 vagas e carga horária total de 88 horas, as aulas serão realizadas apenas às segundas e quartas-feiras, entre 19h e 22h, de 23 de agosto a 20 de outubro.

O curso tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à operação do AutoCAD para criação de modelos em 3D.

Registro Contábil Informatizado

O curso, que possui 32 vagas, será realizado de terça a quinta-feira, das 19h às 22h, iniciando no dia 24 deste mês e término no dia 14 de outubro, totalizando 80 horas e o objetivo é voltado para o desenvolvimento de competências que permitam o apoio nas rotinas cuja finalidade seja atender às necessidades legais do escritório contábil, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Para dúvidas ou mais informações, os interessados podem entrar em contato com o CTMO pelo telefone (17) 3406-1489.