DESTAQUE NACIONAL: merece aplausos – Estudante de Votuporanga é aprovado no ITA

Jovem de Votuporanga, Bruno Henrique, é aprovado no Instituto Militar de Engenharia e no ITA. Ex-aluno da Escola Passo a Passo se prepara para ser o quarto votuporanguense a estudar no ITA

O jovem estudante votuporanguense Bruno Henrique Dan Garcia, 19 anos, foi aprovado no Instituto Militar de Engenharia (IME) e no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).

O ex-aluno da escola Passo a Passo de Educação de Votuporanga, após um ano no cursinho Poliedro, comemorou sua aprovação no último dia 24 de dezembro.

Filho do casal Amarildo Topasso Garcia e Mara Sílvia Dan Garcia, o estudante agora comemora a sua grande conquista e já se prepara para o seleto grupo de apenas quatro alunos votuporanguenses a ingressarem no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, um dos grandes sonhos de estudantes brasileiros.

Parabéns pela grande conquista, Bruno, e seja referência em sua carreira, levando o nome de Votuporanga e de sua família para o Brasil.