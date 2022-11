Desemprego cai para 8,3% em outubro e atinge menor nível desde 2015

A taxa de desemprego no Brasil no trimestre entre agosto e outubro de 2022 recuou 0,8% em relação ao trimestre anterior, chegando à marca de 8,3%. Com isso, o índice atingiu o menor patamar desde o trimestre encerrado em julho e 2015.

Em relação ao mesmo trimestre de 2021, a queda foi de 3,8%. Os dados foram obtidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira, 30. O total de desempregados chegou a 9 milhões, o que representa uma diminuição de 3,9 milhões no ano e e 860 mil em relação ao trimestre anterior. A população ocupada chegou a 99,7 milhões, mostrando alta de 1 milhão em relação ao trimestre anterior e e 5,7 milhões ao longo do ano. Essa também é a maior marca da série histórica iniciada em 2012.

O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado subiu 2,3% e atingiu 36,6 milhões, assim como o de empregados sem carteira assinada, que também aumentou 2,3% e chegou a 13,4 milhões.

A taxa de informalidade foi e 39,1%, mostrando uma leve queda em relação ao trimestre anterior e atingindo 39 milhões de trabalhadores.

