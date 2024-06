Descarte irregular: Prefeitura realiza coleta de lixo e resíduos sólidos no Distrito Simonsen

Até o momento, mais de 50 caminhões já foram transportados, a estimativa é de que até o fim da ação sejam recolhidas 1.500 toneladas de materiais

A Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Votuporanga, em mais uma ação de conscientização ambiental, está realizando a coleta de materiais e resíduos sólidos provindos de descarte irregular em estradas rurais próximas ao Cemitério no Distrito Simonsen.

Até o momento, mais de 50 caminhões já foram transportados, a estimativa é de que até o fim da ação sejam recolhidas 1.500 toneladas de materiais, entre eles estão: lixo residencial, industrial, animais mortos, restos de construção, galhos, sofás, colchões, entre outros materiais inservíveis.

A Secretaria ainda reforça o pedido para que os moradores se conscientizem e passem a descartar o lixo em locais apropriados. “É muito importante que a população trabalhe em parceria com o poder público e também faça a sua colaboração destinando o lixo em locais adequados como as nossas unidades do Ecotudo, por exemplo, além dos benefícios ambientais com o descarte realizado de forma correta, também evitamos outros problemas como a Dengue”, disse o secretário da pasta, Fábio Okamoto.

Descarte irregular

Vale ressaltar que em Votuporanga o descarte irregular de lixo em vias públicas ou estradas é crime punido com lei. De acordo com a lei municipal de 2015, o responsável pela ação inapropriada pode receber multa no valor de 1.703 Unidades Fiscais do Município (UFM), o que ultrapassa os R$ 8,4 mil. O valor pode ser dobrado mediante reincidência do crime.

Atualmente, o município oferece todas as condições para que a pessoa deposite o lixo de forma adequada. A cidade conta, por exemplo, com três unidades do Ecotudos, que são pontos de entrega voluntária de materiais descartáveis e inservíveis de origem domiciliar, abertos diariamente, das 7h às 19h, inclusive aos finais de semana e feriados.