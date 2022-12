DERRUBARAM ELE: acidente na rua Minas Gerais destroi radar fixo em Votuporanga

Um aparelho de radar fixo instalado na rua Minas Gerais – próximo ao cruzamento com a rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhou ficou destruído após um acidente registrado nesta semana, em Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br ainda não se sabe ao certo o que provocou o acidente, se foi um automóvel ou uma motocicleta. A equipe da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes da Prefeitura está analisando circuito de imagens para chegar ao autor do acidente.

Com o violento impacto, o poste instalado na calçada de uma loja de veículos ficou danificado, sendo necessária a retirada do mesmo e do radar. A equipe da Secretaria Municipal de Obras já efetuou os reparos necessários na calçada e a Secretaria de Trânsito já está providenciando a instalação de outro aparelho no mesmo lugar.