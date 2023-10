Última derrota do Brasil havia sido para o Chile em 2015

Nesta terça-feira, o Uruguai abriu o placar com Darwin Núnez, de cabeça, após jogada de Maxi Araújo, aos 42 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, aos 32, De La Cruz ampliou para a Celeste. Além da derrota, a Seleção ainda sofreu a baixa de Neymar, no primeiro tempo, que deixou o campo lesionado, chorando, com uma torção no joelho.