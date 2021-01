Deputado Fausto Pinato pede ‘intervenção’ de presidente da China para liberar insumo da vacina e critica ministro

O presidente da Frente Parlamentar Brasil-China no Congresso Nacional e da Frente Parlamentar dos BRICS, deputado federal Fausto Pinato (PP-SP), enviou nesta terça-feira (19) uma carta ao presidente chinês Xi Jinping, solicitando a ajuda dele para a liberação das exportações do princípio ativo IFA – Insumo Farmacêutico Ativo, matéria-prima essencial na fabricação das vacinas Coronavac e Oxford/Astrazeneca no Brasil

O documento foi protocolado na Embaixada da China, em Brasília (DF).

Devido à interrupção no fornecimento da matéria-prima pela empresa chinesa Sinovac ao Instituto Butantan e à Fundação Oswaldo Cruz, o estoque de vacinas está comprometido para os próximos dias, havendo o risco de suspensão do cronograma de vacinação contra a Covid-19 em todo o Brasil.

O deputado Fausto Pinato explicou que a liberação do IFA aos laboratórios brasileiros envolve também questões políticas, as quais dependem de articulação diplomática com o governo chinês. Ele criticou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pela sua falta de habilidade nas relações com a China neste momento crucial do enfrentamento à Covid-19.

“O presidente Jair Bolsonaro tem a faca e o queijo nas mãos para reconstruir a relação com a China. A relação entre os dois países é muito importante, ainda mais neste momento em que os Estados Unidos muda de presidente. Um gesto que o senhor ministro poderia fazer aos brasileiros e ao mundo é adotar uma nova postura e ajudar o Brasil a superar as crises dos últimos anos. É hora de mudar a estratégia e enxergar o óbvio”, afirmou Pinato.