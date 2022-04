Com base eleitoral em Fernandópolis, Fausto Pinato (PP) foi indicado também como suplente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (Credn)

O líder do Partido Progressistas (PP), deputado André Fucuca (MA), indicou o deputado Fausto Pinato (PP), que tem base eleitoral em Fernandópolis, na região de Rio Preto, como titular do principal colegiado temático da Câmara: a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

O presidente do colegiado, deputado Arthur Maia (União Brasil) foi eleito na manhã desta quarta-feira, 27. Além de ocupar um assento na CCJ, Pinato foi indicado também como suplente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (Credn) em virtude dele presidir concomitantemente as frentes parlamentares, no Congresso Nacional, das boas relações Brasil e China e dos BRICS – bloco de países formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

“Recebi com muita alegria a indicação do nosso líder, André Fufuca, para compor como titular na principal e mais antiga comissão da Câmara: a Comissão de Constituição e Justiça. Me sinto muito honrado e travarei os bons debates sempre com muito respeito aos princípios da Carta Magna e também do Regimento Interno da Casa”, comentou Pinato.

