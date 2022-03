Vereador Valdecir Lio pede abertura de alça interligando avenidas no bairro Pozzobon

O vereador Valdecir Gomes Lio encaminhou indicação ao prefeito Jorge Seba, por meio da indicação número 139/2022, que promova estudos para que haja a abertura do canteiro central localizado na Avenida Emílio Arroyo Hernandes no cruzamento com a Avenida Prefeito Mário Pozzobon.

“O canteiro central interrompe a passagem de condutores de veículos da Avenida Prefeito Mário Pozzobon, sendo os mesmos obrigados a fazerem o contorno pela Avenida Emílio Arroyo Hernandes para novamente acessarem a citada avenida.

Dessa forma, para que haja um melhor fluxo de veículos que trafegam por aquela região, é de extrema importância a interligação dessas avenidas com a abertura do canteiro central”, explicou Lio na justificativa.

Outro pedido do vereador é para que a Secretaria Municipal da Saúde, promova estudos para que haja a reforma e melhorias do Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, localizado no Jardim das Palmeiras I. “O local precisa de melhorias urgentes, por ter infiltrações e proliferação de mofo, bem como quando há chuvas intensas há diversas goteiras”, explicou ele.