Deputado Carlão Pignatari vai levar demanda do aeroporto de Olímpia ao governador Tarcísio de Freitas

Parlamentar se reuniu com o prefeito de Olímpia, Fernando Augusto Cunha, nesta quarta-feira

O deputado Carlão Pignatari vai levar ao governador Tarcísio de Freitas a demanda pela construção do aeroporto de Olímpia, na região noroeste paulista. O projeto da prefeitura está orçado em R$ 100 milhões na primeira fase, que consiste na aquisição da área, já feita pelo município, e a construção de pista, pátio e toda a infraestrutura do terminal de passageiros.

Nesta quarta-feira (4), o parlamentar recebeu a visita do prefeito de Olímpia, Fernando Augusto Cunha, em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Os dois conversaram sobre o tema e também outros assuntos que envolvem o município e a região.

“O projeto do aeroporto de Olímpia é significante e de extrema importância para a cidade e todo o interior paulista, principalmente a região noroeste do Estado. Por isso, vou apoiar o projeto e levar a demanda ao governador Tarcísio, para que o governo possa contribuir com a execução do projeto da prefeitura”, disse o deputado Carlão Pignatari.

A área do aeroporto foi adquirida pela prefeitura por R$ 20 milhões. Trata-se de um terreno de 200 hectares próximo à rodovia Assis Chateaubriand, distante cerca de 20 quilômetros de Olímpia e 30 quilômetros de São José do Rio Preto. “Adquirimos o terreno há um mês e agora estamos providenciando a limpeza e o cercamento da área, para depois entrar com estrutura de água e energia”, disse o prefeito.

Tratativas

De acordo com o prefeito Fernando Augusto Cunha, os governos estadual e federal já têm conhecimento do projeto. A Infraero, empresa pública federal que cuida de aeroportos, já tem um contrato com a prefeitura que prevê assistência na implantação do aeródromo, inclusive com a possibilidade de repasse de recursos para construção da pista e pátio.

“O objetivo é que o governo federal possa nos ajudar repassando R$ 60 milhões para as obras da pista e pátio, enquanto o governo estadual poderia investir R$ 20 milhões na infraestrutura dos terminais, estacionamento, vias, entre outros”, disse o chefe do Executivo local.

O aeroporto, na primeira fase, teria capacidade para atender até 500 mil passageiros por ano. De acordo com Cunha, Olímpia recebe atualmente, por ano, 4 milhões de turistas, em razão dos atrativos aquáticos, hotéis e outros. Desses, 50 mil chegam por avião. “Com a implantação do aeroporto, esse número poderia aumentar dez vezes, gerando mais riqueza e desenvolvimento para a nossa região”, disse o prefeito.

Para o deputado Carlão Pignatari, o aeroporto vai proporcionar um salto no desenvolvimento do interior paulista, gerando emprego e renda para milhares de famílias. “O aeroporto será de grande porte, maior que Congonhas, suficiente para atrair aviões grandes e cargueiros. Vamos buscar essa obra para desenvolver ainda mais nosso interior paulista, em especial a região noroeste”, afirmou o parlamentar.