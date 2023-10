DIG de Jales vai ao Vale do Paraíba prender golpistas; vítima perdeu R$ 485 mil

A operação cumpre 18 mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca domiciliar. Polícia Civil dará entrevista coletiva nesta quinta-feira

Nove pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil contra golpes telefônicos em São José dos Campos, nesta quarta-feira (4).

De acordo com a polícia, a operação cumpre 18 mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca domiciliar. A quadrilha é da cidade, mas aplica os golpes em diversos municípios do estado. As vítimas são idosos – uma delas, moradora de Jales, chegou a repassar R$ 485 mil para o grupo criminoso, que atuava há mais de cinco anos.

As investigações começaram a partir desse caso e foram realizadas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jales que descobriu que as transferências foram feitas para contas bancárias de parentes dos investigados.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos se passavam por sobrinhos de idosos e ligavam, sempre para um telefone fixo, para pedir dinheiro.

Durante a ligação, o golpista dizia ter acabado de sofrer um acidente de trânsito e que a esposa do condutor do outro carro envolvido teria ficado ferida. Com isso, o criminoso pedia dinheiro para o atendimento da vítima ferida da suposta ocorrência.