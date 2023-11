Deputado Carlão Pignatari inaugura obras de lazer, infraestrutura e saneamento em Parisi e Álvares Florence

Investimentos foram intermediados junto ao governo estadual e somam mais de R$ 2 milhões.

O deputado Carlão Pignatari (PSDB) participou, nesta quarta-feira (1º.nov), da inauguração de obras nas áreas de lazer, infraestrutura e saneamento em Parisi e Álvares Florence. Os investimentos, intermediados pelo parlamentar junto ao governo estadual, somam mais de R$ 2 milhões.

Em Parisi foi inaugurada a reforma e ampliação do Centro de Convivência do Idoso “João Elio Ventura”, as perfurações dos poços e reservatórios de água no conjunto habitacional “Pedro Francisco” e loteamento “Jardim Barreto”, e a pista de caminhada iluminada “José Parizi”.

Já em Álvares Florence foi inaugurada a avenida Ilda Ramos Marques. Além do asfalto, a via recebeu obras de drenagem e iluminação. A avenida é continuidade da rua Deputado Cunha Bueno, uma das principais da cidade, e dá acesso a outros bairros e à área rural do município.

“Estou muito feliz em intermediar todos esses investimentos para Parisi e Álvares Florence. São obras que atendem a toda a sociedade e garantem melhor qualidade de vida, mais saúde, lazer, convivência e segurança no trânsito”, disse o deputado Carlão Pignatari.

As populações de Parisi e Álvares Florence participaram das inaugurações. Os prefeitos Oclair Barão Bento e Adilson Batista Leite, respectivamente, agradeceram as conquistas do deputado. Vereadores e demais autoridades dos municípios também participaram das inaugurações.

Mais obras

Nos últimos quatro anos, Parisi e Álvares Florence receberam mais de R$ 11 milhões em investimentos urbanos intermediados pelo deputado Carlão Pignatari. Se somados os recursos para recuperação de vicinais, esse valor salta para R$ 45 milhões.

“Sou um deputado do interior e tenho conhecimento das necessidades dos municípios. Então, sempre quando um prefeito ou prefeita, vereador ou vereadora, chega e me mostra o projeto, vou ajudar no que for possível, levando e negociando as demandas com o governo”, disse Carlão.

Entre as conquistas para Parisi estão ambulância, retroescavadeira, caminhão-pipa, ônibus, van, veículos agrícolas, além de recursos para custeio da saúde, ampliação de creche e saneamento. Já para Álvares Florence destacam-se recursos para ônibus, van, caminhão de lixo, trator, ambulância, caminhão, além de verba para custeio da saúde, castração animal e obras de infraestrutura e lazer.