Deputado Carlão Pignatari expressa sua indignação em manifestação contra fechamento de via em Votuporanga

A passagem bloqueada pela empresa Rumo Logística tem causado transtornos aos moradores e empresários da região

Na tarde desta sexta-feira, 11 de outubro, o deputado estadual Carlão Pignatari marcou presença na manifestação pacífica realizada pelos moradores dos bairros Sonho Meu e Palmeiras II, em Votuporanga. O protesto, mesmo sob uma leve chuva, aconteceu na obra de interdição da via que, desde 1976, liga a Avenida Conde Francisco Matarazzo à Estrada Municipal Fábio Cavalare. O bloqueio, realizado pela empresa Rumo Logística, tem gerado revolta entre os moradores e empresários da região.

Carlão Pignatari, que soube da manifestação, fez questão de comparecer pessoalmente para ouvir as reivindicações da população. O deputado demonstrou grande indignação e inconformismo com o fechamento da via, uma passagem histórica que há quase cinco décadas facilita a locomoção dos moradores dos bairros Matarazzo, Sonho Meu, Vivendas I e II, além de ser uma importante rota para o comércio local. Segundo ele, a interdição está causando transtornos significativos, especialmente para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção.

Em seu discurso aos manifestantes, o deputado destacou que já havia protocolado nesta semana uma Ação de Obrigação de Fazer contra a empresa Rumo Logística, responsável pelo bloqueio. A ação, movida na Justiça, pede a reabertura imediata da via, com todas as medidas de segurança necessárias, até que o mérito da questão seja julgado. O deputado ressaltou que considera inadmissível que a população seja prejudicada dessa forma sem que haja uma solução adequada para o trânsito e a mobilidade urbana da região.

Durante o protesto, os moradores, segurando cartazes com frases como “Não Fechem a Via”, “Vergonha”, pediram ajuda e expressaram sua preocupação com o impacto negativo do fechamento. Muitos relataram ao deputado as dificuldades diárias que têm enfrentado desde a interdição. Carlão reafirmou seu compromisso com a causa e informou que uma reunião já está agendada para a próxima semana, em São Paulo, com representantes da RUMO Logística, para tentar encontrar uma solução que contemple as necessidades dos moradores.

O deputado concluiu sua fala demonstrando solidariedade à comunidade, reafirmando seu compromisso em continuar acompanhando o caso de perto. Ele enfatizou que buscará junto à empresa Rumo Logística uma solução que facilite o dia a dia da população de Votuporanga, garantindo que os moradores não sejam prejudicados pelo fechamento da via. Carlão reiterou sua disposição em lutar por uma alternativa que atenda às necessidades da comunidade, priorizando a mobilidade e a qualidade de vida da região.