Denúncias anônimas levam agentes a encontrar celulares no CPP de Rio Preto

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Denúncias anônimas levaram agentes penitenciários a encontrar nove telefones celulares e um carregador no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Rio Preto.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, registrado nesta quarta-feira (28), as apreensões foram realizadas entre os dias 20 e 27 deste mês.

Os equipamentos foram localizados nas celas de dez reeducandos, todos qualificados no BO como ‘autores’.

Os celulares e carregador acabaram apreendidos e serão examinados por peritos criminais. A documentação de cada um dos envolvidos, anexada à queixa, foi encaminha depois ao distrito policial correspondente a área dos fatos, que vai investigar.