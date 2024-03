Denúncias anônimas crescem e ajudam polícia a prender 5 mil suspeitos

Foram registradas 93 mil queixas em 2023; número é o maior desde 2014

As denúncias anônimas feitas para a Polícia Militar alcançaram no ano passado o maior número em dez anos. De janeiro a dezembro, foram registradas 93,6 mil queixas nas plataformas oficiais, um aumento de 25% em relação a 2022, quando houve 74,9 mil notificações.

Os registros são feitos por telefone, via 181, ou pela plataforma on-line do Web Denúncia. As informações passadas pelos cidadãos são analisadas por uma equipe especializada e ajudam a corporação a solucionar crimes. Somente no ano passado, as denúncias permitiram à polícia prender 5,3 mil suspeitos, sendo 1,8 mil foragidos da Justiça.

Em novembro do ano passado, por exemplo, uma denúncia anônima feita pelo 181 foi responsável pela localização de 34 “mulas” — pessoas que transportam drogas dentro do próprio corpo. O grupo, que estava em uma casa na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, levaria o entorpecente para o exterior. Uma pessoa responsável pelo esquema foi presa em flagrante, e diversos passaportes foram apreendidos.

Até 2013, as informações podiam ser passadas apenas pelo telefone 181. Depois, foi criado o Web Denúncia, a primeira plataforma do país para receber notificações pela internet. Ainda é possível anexar fotos e vídeos do crime.

Das 93,6 mil denúncias, 71,6 mil foram registradas pela internet e 22 mil por telefone. O número alcançado pela plataforma on-line também é recorde e mostra que, apesar de ter pouco tempo em funcionamento, está crescendo entre a população pela facilidade de acesso ao site. Só neste ano, nos meses de janeiro e fevereiro, o serviço recebeu 16,6 mil denúncias nos dois canais.

“O que temos visto é que com o passar do tempo a sociedade vai conhecendo melhor o programa e passa a ter mais confiança no serviço. Como consequência, acaba denunciando mais”, disse o analista estratégico do Disque Denúncia, sargento Caligiuri.

Qualquer tipo de crime pode ser denunciado na plataforma. Os mais comuns são de tráfico de drogas, roubos, furtos e informações sobre procurados pela Justiça. O analista do serviço destacou a importância da participação da comunidade. “A polícia depende da parceria da sociedade para o serviço funcionar. É por meio das denúncias que conseguimos solucionar diversos crimes”, observou o sargento. “A polícia não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo e saber de todos os fatos que acontecem.”

Apesar dos registros, muitas pessoas não fazem as denúncias por medo ou insegurança. No entanto, em ambas as ferramentas o denunciante pode passar informações sem ser identificado, o que garante o anonimato e o sigilo da identidade.

Como fazer a denúncia?

A denúncia pela plataforma pode ser realizada por qualquer pessoa e a qualquer hora por meio do endereço https://www.webdenuncia.org.br/cidadao/denuncie

Para fazer o registro, basta clicar em “Denunciar”, escolher o tipo de crime e preencher o formulário com os dados da ocorrência. Ao final, é fornecida uma senha pelo sistema para que o denunciante possa acompanhar a apuração da polícia.

Já se o cidadão preferir passar as informações por telefone, é só ligar para o 181. Ele será atendido por um telefonista e poderá fornecer as informações para que a denúncia contra o crime seja registrada.