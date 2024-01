Dengue: Prefeitura anuncia novas medidas de enfrentamento à doença e convoca apoio de toda população

Ações contarão com campanhas de conscientização, visitas domiciliares dos agentes das 10h às 19h, aquisição de veículo e máquina de nebulização

A Dengue mata; não devemos deixar água parada; acabe com o mosquito, antes que ele acabe com você… essas e tantas outras orientações já fazem parte do nosso dia a dia para nos prevenirmos e evitarmos a proliferação de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, todas causadas pelo mosquito transmissor do Aedes aegypti.

Mas o que você tem feito de fato para colaborar e evitar o surgimento de novos casos da doença aí no seu bairro e na cidade em geral?

Com o objetivo de continuar o trabalho de prevenção, que é realizado durante o ano todo pela Secretaria da Saúde em parceria com outras pastas municipais, a Prefeitura de Votuporanga anunciou, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (22/1), novas medidas de enfrentamento e combate à Dengue.

Durante o anúncio, foram divulgados novos métodos de trabalho, campanhas de conscientização, ampliação do horário de visitas domiciliares e aquisição de novos equipamentos que auxiliarão no combate ao mosquito. Também foi feito pedido de apoio, colaboração e compreensão de toda a população para que esse trabalho possa ser uma força-tarefa em conjunto e, principalmente, que os moradores permitam a visita domiciliar dos Agentes de Endemias.

O evento, que contou com a presença do prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; da secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento; representantes da área da Saúde; e secretários municipais, também divulgou dados da Dengue do ano passado e deste ano, até o momento.

O prefeito Jorge Seba destacou que o trabalho a ser feito tem que ser uma união entre toda população e Poder Público. “Os índices são preocupantes e para reverter essa situação precisamos ter e ser uma sociedade alerta a favor da saúde e da vida por isso, a prevenção e a união entre população e Poder Público, através da parceria entre as secretarias municipais, é fundamental para vencermos essa batalha. Importante também contarmos com o apoio da imprensa, porque ela tem um alcance enorme, o que é fundamental para atingirmos o maior número possível de pessoas e assim conscientizar a todos”.

Ivonete Félix, secretária da Saúde, reforçou o pedido do prefeito Jorge Seba e falou das novas ações que serão realizadas. “De acordo com o cenário atual aqui no nosso município, nosso propósito é falar, alertar e evitar uma possível epidemia de Dengue que atualmente registra surgimento de casos do subtipo 3 da doença (DENV3) e também de Chikungunya, ambos causadas pelo Aedes aegypti e que podem deixar consequências, sequelas e sintomas maiores que a Dengue comum. Por isso vamos realizar uma série de ações de reforço no enfrentamento como alteração dos horários de visitas domiciliares dos Agentes de Endemias, que será das 10h às 19h; o projeto ‘Votu + Limpa’; convocação de 13 novos agentes e aquisição de uma máquina e um veículo de nebulização, entre outras.

Reforço o pedido do nosso prefeito Jorge Seba, de não ser um trabalho isolado, mas de todos porque o objetivo é de interesse coletivo e se não agirmos em união, dificilmente vamos conseguir superar essa fase e minimizar os efeitos da rede pública de saúde. A Dengue mata e não queremos óbitos por causa dela, isto é algo que podemos evitar e depende de nossas atitudes e conscientização”.

Ações de Enfrentamento

– Alteração dos horários de visitas dos Agentes de Endemias e Comunitários de Saúde que será das 10h às 19h;

– Aumento da remuneração dos agentes em dias de mutirão;

– Projeto “Votu + Limpa”;

– Material didático nas escolas;

– Convocação de 13 novos Agentes de Endemias;

– Aquisição de uma máquina e um veículo de nebulização.

Casos da doença

Em 2023, segundo dados da Secretaria da Saúde, foram registrados 1.107 casos positivos, sendo 12 do tipo DENV3 e nenhum óbito e neste ano, até o momento, são 65 casos confirmados dos quais, três do tipo 3 da doença e óbito de uma pessoa de 71 anos de idade do sexo feminino, no dia 3 deste mês. Sobre casos de Chikungunya, ano passado foram três casos confirmados e um este ano e com um caso em investigação referente a cada ano.