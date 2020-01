Delegado da DISE de Jales deve assumir Delegacia Seccional de Votuporanga

Marcos Negrelli é delegado titular da DISE daquele município e assumirá função em Votuporanga/SP; atual seccional, Dr. Elizio Aparecido Ferreira, deve se aposentar em breve.

O Dr. Marcos Alberto Negrelli da Silva, delegado titular da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), de Jales/SP, deve assumir o cargo de delegado na Delegacia Seccional de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, atualmente, Marcos Alberto além de delegado titular da DISE daquele município, também trabalha no Setor de Inteligência da Delegacia Seccional.

A mudança ocorrerá devido à saída do atual delegado seccional de Votuporanga/SP, Dr. Elízio Aparecido Ferreira, que deve se aposentar em breve. A alteração foi publicada ontem pelo Comando Geral de Polícia.

Negrelli já exerceu o cargo de investigador em diversas delegacias no noroeste paulista, inclusive com curta passagem pelo 1º Distrito Policial de Votuporanga; além de trabalhar como delegado substituto em diversas cidades ao longo de sua trajetória na Polícia Civil do Estado de São Paulo.