Delegacia de Entorpecentes intercepta traficante com 6 kg de cocaína em Votuporanga

M., de 56 anos, conhecido como ‘Tim’, morador de Americana/SP, trazia a droga para o bairro Matarazzo de Votuporanga; lucro do tráfico poderia chegar a R$ 350 mil.

Policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga/SP apreenderam seis quilos de cocaína escondido em um carro e prenderam um homem de 56 anos por envolvimento com o tráfico de drogas, nesta sexta-feira (12.mai), no bairro Matarazzo.

De acordo com o apurado, as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada apontaram que o carregamento de droga seria distribuído em Votuporanga e cidades da região. O trabalho da polícia apontou a dinâmica do crime em que M.P., conhecido como ‘Tim’, que é morador de Americana/SP, transportava o entorpecente em um Fiat/Pálio, de cor preta.

Contudo, após o levantamento das informações, os agentes localizaram e monitoraram ‘Tim’ até a abordagem do veículo na Rua Antônio Rodrigues Craveiro Júnior, na zona Sul. Em buscas pelo carro, os investigadores encontraram parte da droga sob o banco Pálio e o restante no interior do painel do veículo que era acessado através da retirada do CD player.

Segundo a polícia, o carregamento de cocaína está avaliado em R$ 120 mil, porém, após preparada para a venda renderia cerca de R$ 350 mil. Uma vez que, após fracionada, renderia aproximadamente 18 mil porções para a venda a dependentes químicos. Um aparelho celular e o veículo também foram apreendidos.

O indivíduo foi apresentado na sede da DISE, ouvido e colocado à disposição da Justiça.