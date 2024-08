Defesa Civil emite boletim METEOROLÓGICO para a região

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que, entre sábado (24) e quarta-feira (28), uma frente fria seguida por uma massa de ar frio causará pancadas de chuva e principalmente queda significativa de temperatura, nas Regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto.

As menores temperaturas ocorrerão entre o final da madrugada e início da manhã. Como

há previsão de mínimas na casa dos 10°C, ressalta-se a importância de atenção especial com as

pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de rua.