Defesa Civil emite aviso de risco para a Região Noroeste

Na manhã desta quarta-feira, 12, o coordenador da Defesa Civil de Fernandópolis, Edmar de Oliveira e representantes de diversas cidades da região estiveram em visita ao 13º Grupamento de Bombeiros de São José do Rio Preto participando de uma Conferência que abordou o tema ‘Chuva e seus agravamentos’, promovida pela Defesa Civil regional. A principal proposta foi orientar todos os municípios para que tenham uma atenção redobrada nessa época do ano e elaborem ações de enfrentamento às fortes chuvas.

Durante o encontro, vários assuntos referentes ao tema foram citados, sempre com um alerta dos profissionais, destacando que o período chuvoso deverá se prolongar pelos próximos dias, com alerta de riscos, o que pode causar preocupação nos municípios.

De acordo com a previsão, para região de São José do Rio Preto, compreendendo Fernandópolis, deve chover de 30 a 40 mm no dia 21 de fevereiro e na segunda semana de março, picos de até 70 mm, precisamente no dia 7 de março. Nesta previsão possui variáveis de acerto de 3 dias, tanto para antes ou depois das datas previstas.

A Defesa Civil de Fernandópolis já intensificou seus serviços e tem atuado de forma constante, em especial nos últimos dias, mapeando e deixando um alerta para as possíveis áreas de risco no município: Jardim Redentor, Ipanema, Uirapuru, Parque Estoril, Avenida Getúlio Vargas (próximo a Etec), Avenida Raul Gonçalves Jr., Rua Paraná, Avenida Milton Terra Verde e Avenida Amadeu Bizeli, para que redobrem a atenção nesse período.

“É muito importante que todos estejam atentos para que os efeitos da chuva não sejam prejudiciais, deixo aqui um alerta também aos construtores, construtoras e imóveis em reformas, que estarão expondo estruturas para que tenham o máximo de atenção e, se possível, adiem as obras. Nosso aviso de risco não é para alarde, mas sim como prevenção, lembrando que todo cuidado nesse período é pouco”, explanou Edmar de Oliveira.