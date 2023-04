A Defesa Civil do Estado de SP tem emitido alertas sobre os cuidados necessários para enfrentar as baixas temperaturas e os riscos que a estação pode trazer. Além de se manter aquecido com roupas adequadas, é importante tomar outras medidas para garantir a segurança e a saúde durante esse período.

É muito comum nesta época do ano e em algumas regiões do Estado, a utilização de equipamentos de aquecimento, como lareiras e aquecedores a gás. Ambos podem apresentar riscos de incêndio e intoxicação por monóxido de carbono se não forem utilizados corretamente.

Por isso, primeiramente, é importante que seja certificado que os equipamentos a serem usados estejam em bom estado de funcionamento, e fazer o uso, rigorosamente, conforme as instruções do fabricante.

É importante também a realização da manutenção periódica dos aparelhos, verificando se todas as peças estão em boas condições e se não há vazamento de gás.

Caso seja detectado algum problema, é necessário acionar um profissional especializado para fazer os reparos necessários.

Também é importante evitar colocar objetos próximos ao aquecedor, especialmente materiais inflamáveis, como tecidos, papéis e plásticos. Isso pode aumentar o risco de incêndios, que podem ser bastante perigosos.

Outra preocupação neste período do ano é com relação às doenças respiratórias, que podem se agravar no inverno devido à baixa umidade do ar e às mudanças bruscas de temperatura.

A orientação é manter ambientes bem ventilados e evitar aglomerações em lugares fechados, onde o risco de contágio de doenças é maior. Beber água é fundamental, pois o clima seco pode causar desidratação. Além disso, é importante consumir alimentos ricos em água, como frutas e verduras, para manter o corpo hidratado.