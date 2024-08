Defesa Civil alerta para risco de incêndios para os próximos dias

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta nesta quinta-feira (29) para o risco elevado de incêndios em quase todo o estado nos próximos dias. Entre sexta-feira (30) e domingo (1º), as temperaturas voltam a subir e a umidade relativa do ar deve cair, o que aumenta as chances de queimadas.

O Governo de São Paulo mantém o gabinete de crise e monitora a situação dos incêndios. De acordo com meteorologistas da Defesa Civil, com o fim da massa de ar frio, os termômetros sobem, principalmente no interior, com máximas ultrapassando 30ºC.

O Mapa de Risco de Incêndio, que emite previsões para os próximos dias, aponta que as regiões mais críticas com relação às altas temperaturas são Andradina, Araçatuba, Bauru e Jaú, com máximas podendo chegar a 35ºC. Destaque também para a umidade relativa do ar, que deve atingir níveis críticos ficando abaixo dos 20%. O CGE ainda prevê ventos fortes que podem chegar aos 60km/h.

Para as regiões de Presidente Prudente, Assis, Marília e Ourinhos, as temperaturas devem ser de 34ºC, além da umidade relativa do ar abaixo dos 20%. Já para as regiões de Jales, Votuporanga, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Barretos, Franca e São Carlos, os termômetros podem registrar 33ºC, com umidade do ar também abaixo dos 20%.

As regiões de Itapeva, Sorocaba e Iperó podem registrar máximas de 29ºC, com umidade abaixo dos 25%. Nesse caso, recomenda-se evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas, evitar aglomerações em ambientes fechados e usar soro fisiológico para olhos e narinas, além de se hidratar e umidificar o ambiente.

Nas Regiões Metropolitana de São Paulo, de Campinas, Jundiaí, Campos do Jordão e Guaratinguetá, a máxima prevista será de 27ºC, com umidade relativa do ar ficando abaixo dos 30%.

A mudança climática ocorre devido ao enfraquecimento da massa de ar frio nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil, fazendo com que as temperaturas aumentem, resultando em uma sensação térmica mais quente.

Diante disso, medidas de prevenção devem ser adotadas também pela população: não colocar fogo em áreas de vegetação seca, não jogar bitucas de cigarro em beiras de rodovias, não realizar a limpeza da área rural utilizando técnicas com fogo, não queimar lixo e não soltar balão.

A Defesa Civil ainda atuará preventivamente com ações de conscientização em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Presidente Prudente.

Cuidados com os incêndios florestais

O Governo do Estado de São Paulo reúne uma série de esforços para garantir a proteção da população nesse período de risco para incêndios florestais. O Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e a Artesp acompanham a situação para eventuais bloqueios de rodovias devido a focos de fogo e fumaça que possam atrapalhar a visibilidade dos motoristas.

Além disso, está mantido o plano emergencial na área da Saúde em resposta aos incêndios. O plano é aumentar a capacidade de atendimento das unidades de saúde das regiões de Ribeirão Preto, Franca, Barretos, entre outras. As ações incluem ampliação dos serviços de teleatendimento e orientação de profissionais de saúde.

A inalação de fumaça proveniente dos incêndios agrava problemas respiratórios. Por isso, a recomendação é procurar atendimento médico em caso de sintomas como falta de ar, tontura, dor e chiado no peito.

A Defesa Civil alerta que, ao avistar fumaça suspeita ou fogo de incêndio em mata, informe imediatamente o Corpo de Bombeiros (193).