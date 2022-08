Defesa Civil alerta para queda de temperatura no final de semana

A Defesa Civil recebeu um alerta para queda de temperatura prevista para este final de semana. Nesta sexta-feira, 19, a temperatura mínima esperada será de 09º com máximo não ultrapassando os 22º. Os principais cuidados são com idosos, crianças e todas as pessoas que sofrem de alergias.