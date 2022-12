Defesa Civil alerta para chuvas intensas a partir desta terça-feira

A Defesa Civil de São Paulo alerta a população para um período de chuvas intensas que atingirá todo o estado a partir desta terça-feira (27), permanecendo até sexta-feira (30). O destaque e a atenção ficam voltados para a região de Sorocaba (SP), com acumulado de 155 mm.

Em Araçatuba (SP) e São José do Rio Preto (SP), são esperados acumulados de 120 mm. Em Marília (SP), 100 mm; em Itapeva (SP), 135 mm; e em Bauru (SP), acumulados de 140 mm.

Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), há condições de chuvas intensas acompanhadas de descargas elétricas, fortes rajadas de vento e acumulados elevados, aumentando o risco para transtornos, devido à aproximação de uma frente fria, vinda do sul do país.

Orientações

Com a chuva forte e intensa, existe risco de transtornos como deslizamentos, desabamentos, alagamentos e enchentes. Portanto, ressalta-se a importância de cuidado especial nas áreas mais vulneráveis.

Por conta deste cenário meteorológico, a população deve ficar atenta a qualquer sinal de perigo, como desabamentos, desmoronamentos, deslizamentos, inundações, enxurradas e raios.

Recomenda-se não atravessar e entrar em áreas inundadas ou enfrentar enxurradas. A força da água pode arrastar uma pessoa ou até mesmo um veículo. As pessoas que moram em área de risco devem ficar atentas aos sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinadas, rachaduras nas paredes e portas e janelas emperradas.

Diante desses sinais, deve-se sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199.

Para obter mais orientações sobre o que fazer antes, durante e depois do período de chuvas intensas e, também, os demais tipos de desastres, a Defesa Civil mantém o aplicativo “Alerta SP”, disponível para download nos sistemas Android e iOS. Alertas de risco também são enviados pelo SMS 40199, basta enviar uma mensagem com o CEP da localidade desejada para o número 40199.

G1