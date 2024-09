Jornalista Priscila Mota foi convidada da Volkswagen do Brasil para lançamento nacional, durante a Festa do Peão de Barretos

Formada pela Unifev em 2012, a jornalista Priscila Mota é a prova de que a paixão pela comunicação e a busca por novas experiências levam ao sucesso profissional. Desde criança, sonhava em ser repórter e, na Unifev, encontrou o ambiente certo para desenvolver suas habilidades e aprimorar sua vocação. A comunicadora conquistou seu espaço na televisão, trabalhando em grandes emissoras como a TV Globo. Hoje, no entanto, a vontade de empreender e a necessidade de conquistar mais autonomia a levaram a transformar sua experiência em conteúdo para as redes sociais, tornando-se influenciadora convidada de marcas como a Volkswagen do Brasil no lançamento da nova picape, na Festa do Peão de Barretos 2024.

Na graduação na Unifev, Priscila já demonstrava interesse pela área de TV. “Escolhi a Unifev por ser uma referência e por ter vários ‘cases’ de sucesso de egressos. Quando conheci a TV Universitária, durante a minha primeira visita à faculdade, me apaixonei. Sabia que, para ter uma chance nesse nicho, precisaria adquirir experiência. Por isso, participei do primeiro processo seletivo para estágio já no primeiro ano, mesmo não sendo obrigatório. Fiquei dois anos na TV, atuando na produção, reportagem, apresentação e edição de texto”.

Para a empresária, o estágio na TV Universitária (TV Unifev) foi a base fundamental para sua formação profissional, impulsionando-a a novas oportunidades. “Essa experiência inicial foi essencial para conseguir o estágio seguinte, na produção da TV TEM, afiliada da Rede Globo na região de Votuporanga”, explicou.

Depois da formatura, a jornalista trabalhou em diversas cidades do Brasil, cobrindo uma variedade de temas e reunindo vasta experiência em reportagem, edição e apresentação. “Na semana seguinte à colação de grau, em janeiro de 2012, enviei meu currículo para todos os contatos de emissoras de TV que eu tinha. Fui convidada para assumir uma vaga no SBT de Rondonópolis, no Mato Grosso, e segui para lá com três malas, de ônibus, a 700 km de casa, em busca do meu sonho”.

Em 12 anos como repórter, Priscila morou em cinco cidades e trabalhou em quatro emissoras Globo — TV Centro América, também no Mato Grosso, e, de volta a São Paulo, atuou na TV TEM, EPTV Campinas e Globo SP. “Foram mais de 10 mil reportagens e participações ao vivo em jornais e programas locais, estaduais e nacionais”, ressaltou a ex-aluna.

A transição da TV para as redes sociais não foi tão simples. Durante a pandemia, Priscila precisou se adaptar a novas ferramentas e formatos de conteúdo, ao mesmo tempo em que produzia e editava material de qualidade. Foi a partir daí que encontrou, nessa nova fase profissional, uma forma de explorar sua criatividade e ter mais liberdade para contar histórias. “Acho que todo mundo repensou a vida nesse período. Eu avaliei o salário que recebia e a rotina, já que, na época, morava em Sorocaba e trabalhava em Campinas, então pegava a estrada todos os dias. Sempre gostei das mídias sociais, já tinha feito cursos, e a vontade de seguir por esse caminho era grande. Decidi usar toda a minha experiência na TV — criatividade, agilidade para gravar e facilidade na criação de roteiros — para melhorar a comunicação de marcas, eventos e a divulgação de produtos”, contou.

A profissional multifacetada trabalha hoje de diversas formas, produzindo conteúdo para marcas e eventos. Ela destacou a versatilidade desse formato de atividade como uma de suas principais vantagens, permitindo-lhe conciliar diferentes projetos e explorar áreas de interesse. “Tenho mais liberdade e organizo minha agenda conforme minhas prioridades. Posso diversificar as fontes de renda, já que atuo como apresentadora, mestre de cerimônias e trabalho como influenciadora digital. Esse formato é bastante versátil, transito pelos maiores eventos sertanejos do Estado de São Paulo, ao mesmo tempo em que sou porta-voz de grandes empresas.”

Priscila é apresentadora oficial da Viva+ Entretenimento, a maior Festa Junina do Estado de São Paulo, a de Votorantim, e influencer convidada pela Volkswagen do Brasil para o lançamento da Nova Amarok V6, na Festa do Peão de Barretos 2024. “A graduação na Unifev foi fundamental para alcançar as oportunidades e conquistas da minha carreira. Hoje, muitas pessoas dizem que são comunicadoras sem formação, e é nítida a diferença entre um profissional com bagagem teórica e prática, com embasamento literário, e alguém que não passou por essa capacitação”.

E para quem quer alcançar o sucesso como ela, aqui vai uma dica da própria egressa: “Aproveitem todas as oportunidades que surgirem, treinem a escrita, leiam muito sobre a área que querem seguir e tenham humildade para aprender sempre. Comecem onde estão e façam o melhor que puderem!”, concluiu.