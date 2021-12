DDM investiga possível estupro de garota de 12 anos em churrasco

Após adolescente, de 12 anos, passar dois dias fora de casa, a mãe, de 30 anos, a levou para a Central de Flagrantes de Rio Preto, na tarde do domingo (12), pois a filha reclamava de dores pélvicas.

Para a Polícia Civil, a jovem disse que foi informada por uma vizinha, de que enquanto ela estava internada no Hospital de Base na sexta-feira (10) a garota saiu da residência, no Jardim das Oliveiras, na companhia de dois homens, sendo que apenas retornou no domingo.

A dona de casa acionou a Polícia Militar que levou as duas para a delegacia, onde a estudante falou que saiu para participar de um churrasco com dois homens e que no local do evento comeu carne, mas não se recorda do que aconteceu depois, apenas dizendo que foi deixada na própria casa por um homem no período da manhã.

A menor também não soube informar quem era a dupla que a acompanhou até o churrasco ou onde o evento aconteceu.

O delegado plantonista requisitou que a adolescente realizasse exames médicos, no Hospital da Criança e da Maternidade, para a apuração do caso que foi registrado como estupro de vulnerável e encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

DHoje Interior