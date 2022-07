Datena confirma desistência de candidatura ao Senado

O apresentador José Luiz Datena (PSC) desistiu de concorrer a uma vaga no Senado nas eleições deste ano. O anúncio foi feito no início do programa Brasil Urgente, na Band.

“Em primeiro lugar queria deixar a minha palavra de carinho para com o Presidente da República que hoje de manhã deu uma declaração que tinha me escolhido como candidato de São Paulo. E foi isso mesmo que foi acordado, mas eu pensei bem e resolvi seguir o meu caminho. Mas obrigado a ele por ter confirmado o acordo que aconteceu, não foi por parte dele que não deu certo. Quando considerei me candidatar ao Senado, a outros cargos nessas eleições, em outras anteriores, eu mantive um mesmo aliado preferencial que me acompanha e que também é acompanhado por mim desde o início da minha carreira”, disse.

Datena havia anunciado férias da TV Bandeirantes a partir de amanhã (1°), quando passa a vigorar a lei eleitoral. De acordo com a lei das Eleições do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), nenhum candidato pode fazer parte de programas na televisão e rádio a partir desta data, caso queiram se candidatar no pleito deste ano.

Na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou apoio a Datena. Os dois almoçaram juntos no último dia 21 de junho, fora da agenda oficial do governo, como parte de um gesto do Chefe do Executivo federal para convencer o comunicador a entrar na disputa como parte da chapa do do ex-ministro Tarcísio Freitas (Republicanos-SP), o candidato bolsonarista ao governo paulista.

“Eu estou com o Datena lá, fechei com o Datena, está no outro partido e tem críticas, assim como tem gente que critica o Tarcísio, que critica a mim. Não dá para a gente pacificar o negócio”, afirmou ele a apoiadores.

Pesquisa Exame/Ideia publicada no começo deste mês mostrou Datena na liderança das intenções de voto para o Senado em São Paulo. O apresentador aparecia empatado tecnicamente com o ex-governador Márcio França (PSB).

Apesar de ter firmado apoio e ter agradecido a Bolsonaro hoje, o apresentador já criticou o presidente anteriormente. No ano passado, ao negar que seria vice de algum dos pré-candidatos ao Planalto, disse não ter identificação com o presidente.

Datena já desistiu outras 3 vezes de eleições

Nas três últimas eleições, Datena se predispôs a concorrer a cargos de senador, prefeito e vice-prefeito, mas acabou desistindo das candidaturas.

Em julho do ano passado, se filiou ao PSL. À época foi especulado que ele fosse se candidatar à Presidência, o que Datena negou posteriormente. Em novembro, migrou para o PSD, com a intenção de se tornar senador. Mas, em abril deste ano, se filiou ao PSC e “colocou seu nome à disposição” do partido.

Relembre as pré-candidaturas de Datena

Em 2020, o apresentador planejou concorrer ao cargo de prefeito de São Paulo pelo MDB, ou ser vice na campanha de Bruno Covas (PSDB). Datena desistiu da candidatura após um pedido da Rede Bandeirantes.

Em 2018, ele chegou a lançar sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo DEM. O apresentador tinha até o dia 6 de julho para sair da TV e participar das eleições, mas então anunciou a desistência de participar do pleito.

Em 2016, Datena foi pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PP. O jornalista desistiu da disputa após denúncias contra o seu partido.