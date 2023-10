Oposição já tem pré-candidato a prefeito de Votuporanga: PT lança o nome do empresário Bruno Arena

Votuporanga convocou os seus militantes e da base do governo, principalmente dos que formam a Federação (PT, PV, PCdoB) para uma sabatina com o advogado e empresário Bruno Arena. O evento aconteceu na sede do PT e reuniu um grande número de militantes.

Objetivo era ouvir do pré candidato as suas propostas para governar a cidade e também teve como finalidade, no final da reunião, o aval dos presentes para que Bruno Arena se filiasse ao Partido. Sua filiação foi aprovada e deve acontecer em breve em um evento que deve reunir militantes de vários partidos.

Arena mostrou estar preocupado com os problemas básicos da cidades, olhando não apenas para o crescimento econômico, mas também para o atendimento aos menos favorecidos. Arena fez um balanço de sua vida e sua experiência na administração pública e lembrou que vem de uma família humilde, da região do São Cosme e que conseguiu superar os problemas com muito estudo.

As participações dos presentes, além de tirar dúvidas de como ele pretende fazer a campanha e administrar Votuporanga, foram de muito entusiasmo e esperança da cidade poder ter um prefeito do PT, finalmente. Todos concordaram de que será uma tarefa árdua, mas que é possível.

Agora, os partidos que compõem a Federação começarão a se organizar para iniciar a campanha, já que Bruno lembrou que “é preciso começar já. Outros candidatos já estão em campanha e vamos começar a nossa”.

Por enquanto não se falou em candidato a vice-prefeito, cargo que será discutido mais profundamente e definir de qual partido será o postulante ao cargo, que poderá ser do PV, PCdoB ou de outro partido, que, mesmo não estando na Federação, poderá fazer parte da base de apoio desta candidatura, principalmente os partidos que são da base do Governo Federal.

FONTE: https://www.jornaldazn.com.br/