Das páginas dos livros para as telas do cinema: oficina gratuita de literatura cinematográfica

São 40 vagas disponíveis a interessados com idade a partir de 14 anos; inscrições serão efetivadas momentos antes do início

Você sabe como a história de um livro se torna roteiro cinematográfico? Não fique mais com essa dúvida, participe da oficina “Como os livros se tornam filmes”, que será promovida pela Secretaria da Cultura e Turismo em parceria com o Pontos Mis e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Com 40 vagas disponíveis a interessados com idade a partir de 14 anos, a oficina será realizada gratuitamente e presencialmente no dia 14 de novembro, a partir das 19h, na sala de cinema do Parque da Cultura. As inscrições serão efetivadas no próprio dia e local, momentos antes do início.

A capacitação será ministrada pelo crítico de cinema Marcelo Lyra e irá abordar questões como as diferentes formas de adaptar livros para o cinema, porque alguns filmes são muito fiéis ao livro e outros não, entre outros assuntos.

Para mais informações o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670.