Candidato a deputado estadual neste ano, ele somou 52.393 votos, dos quais 15.572 em Rio Preto, cacifando-se para seguir investindo na carreira político-eleitoral

Segundo suplente do Republicanos na Assembleia Legislativa de São Paulo, Danilo Campetti reassume seu posto como agente da Polícia Federal de Rio Preto no próximo dia 15 deste mês.

Rio-pretense que conviveu mais perto do clã Bolsonaro desde 2018 e assessor direto do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante a campanha, Campetti viu sua reputação crescer junto ao bolsonarismo após participar das midiáticas ações de prisão e escolta de Lula (PT) no auge da Operação Lava-Jato.

Convidado a integrar um cargo de confiança no governo de Jair Bolsonaro (PL), Campetti mudou-se para Brasília com a família. Foi exonerado do posto em junho para a campanha, obteve licença eleitoral na PF e, desde o final do pleito, desfruta de licença capacitação na corporação, que chega ao fim na próxima semana.

Maria Elena Covre e Lucas Israel – coluna do diarioweb.com.br