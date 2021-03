Dado foi apontado em levantamento que analisa custos dos hospitais com a covid-19.

O Brasil tem sofrido com o aumento do número de internações pela Covid-19, principalmente de pacientes que necessitam de atendimento de terapia intensiva. Dados de um estudo desenvolvido pela Planisa, empresa em soluções de gestão de saúde, em sete hospitais brasileiros de referência no atendimento à covid-19, demonstrou que custo diário ultrapassa a marca de R$ 2 mil.

O estudo teve o intuito de revelar qual é o valor do custo médio de uma internação em UTI covid por dia. Segundo o levantamento, o valor gira em torno de R$ 2.234,00 por paciente que necessita dos cuidados intensivos e de R$ 1.139,00 para as enfermarias.

A pesquisa também indicou que os custos de manutenção tiveram aumentos crescentes em todo o período da pandemia, principalmente quando os hospitais atingem sua capacidade máxima de ocupação, tal como a Santa Casa Fernandópolis e outros hospitais da região.

Ainda segundo o levantamento, os hospitais brasileiros, que possuírem dez leitos de UTI e dez leitos de enfermaria dedicados exclusivamente para o atendimento de pacientes infectados pela covid-19 têm custos aproximados de R$ 1 milhão ao mês, sendo R$ 670 mil com a terapia intensiva e R$ 341 mil com os demais leitos.